Из-за файеров и петард под офисом Медведчука открыли производство

Из-за хулиганских действий под офисом одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука в Киеве начато уголовное производство, задержаны 17 человек.

Источник: полиция Киева, "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Дословно полиция: "Сегодня активисты устроили акцию протеста у офиса на улице Большой Васильковской. По окончанию мероприятия участники зажгли файеры, дымовые шашки, а также бросили петарду и несколько банок с краской на фасад здания.

За совершение противоправных действий правоохранители доставили 17 человек в Печерское управление полиции, где устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. После проведения проверки действиям каждого будет дана правовая оценка.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет".

Детали: В то же время, в "Оппозиционной платформе – За жизнь" заявили, что вследствие нападения на офис партии госпитализирован один из работников ее "службы безопасности".

Дословно ОПЗЖ: "Служба безопасности партии эффективно противодействовала нападению, однако полиция вместо бандитов задержала 11 человек, которые противостояли бандитской атаке, которые пытались помешать незаконным противоправным действиям национал-радикалов. Один из работников службы безопасности госпитализирован "скорой помощью" после удара в висок.

Благодаря действиям полиции, заблокировавшей работу службы безопасности офиса, национал-радикалы свободно нападали на работников офиса и службу безопасности, пытались подорвать офис, применяя взрывпакеты, бросали файеры и дымовые шашки в окна, обливали здание краской".

Детали: В партии заявили, что лишь после того, как в завершение акции радикалы забросали файерами сотрудников полиции, правоохранительные органы задержали несколько нападавших.

Что предшествовало: В субботу представители нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука заявили о взрыве возле его офиса на ул. Большая Васильковская, 23б в Киеве. Там проходила акция Нацкорпуса.

В полиции информацию о взрыве опровергли, однако сообщили об около 20 задержанных.