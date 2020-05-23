Війна на Донбасі: в українського бійця поцілив снайпер

23 травня російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил, на Донеччині снайпер бойовиків поранив одного українського військового.

Джерело: вечірнє зведення штабу операції Об’єднаних сил у Фейсбуці

Дослівно: "Поблизу населеного пункту Верхньоторецьке (Ясинуватський район Донецької області - УП) кулею снайпера було поранено українського військовослужбовця. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу".

Деталі: У відповідь на обстріли підрозділи Об’єднаних сил використали наявні вогневі засоби. У штабі зазначають, що втрати противника наразі уточнюються.