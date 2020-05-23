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Война на Донбассе: украинского бойца подстрелил снайпер

Суббота, 23 мая 2020, 17:11

23 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, на Донетчине снайпер боевиков ранил одного украинского военного.

Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский район Донецкой области - УП) пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение".

Детали: В ответ на обстрелы подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства. В штабе отмечают, что потери противника еще уточняются.

Украинская правда
Темы: боевые действияООСДонецкая областьВооруженные силы


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