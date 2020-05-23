Война на Донбассе: украинского бойца подстрелил снайпер
Суббота, 23 мая 2020, 17:11
23 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, на Донетчине снайпер боевиков ранил одного украинского военного.
Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил в Facebook
Дословно: "Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский район Донецкой области - УП) пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение".
Детали: В ответ на обстрелы подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства. В штабе отмечают, что потери противника еще уточняются.
Украинская правда