Война на Донбассе: украинского бойца подстрелил снайпер

23 мая российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил, на Донетчине снайпер боевиков ранил одного украинского военного.

Источник: вечерняя сводка штаба операции Объединенных сил в Facebook

Дословно: "Вблизи населенного пункта Верхнеторецкое (Ясиноватский район Донецкой области - УП) пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение".

Детали: В ответ на обстрелы подразделения Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства. В штабе отмечают, что потери противника еще уточняются.

В штабе добавили, что вооруженные формирования Российской Федерации в течение дня 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения 122 мм артиллерийские системы, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, снайперское и стрелковое оружие.