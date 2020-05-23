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Епідемія у Білорусі: майже тисяча нових заражених за день, 4 летальних випадки

Субота, 23 травня 2020, 21:22
Епідемія у Білорусі: майже тисяча нових заражених за день, 4 летальних випадки

Число заражених COVID-19 у Білорусі зросло до 35 244 осіб, з них 941 випадок був виявлений за останню добу. 4 хворих померли.

Джерело: Інтерфакс-Захід з посиланням на міністерство охорони здоров'я республіки

Деталі: У Білорусі станом на 23 травня зареєстрували вже 35 244 зараження коронавірусом, приріст за останній день склав 941 випадок. При цьому за останню добу померли 4 людини, отже вірус з початку епідемії забрав життя вже 194 хворих.

Одужали і виписані 13 528 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, вже проведено 434 618 тестів на коронавірусну інфекцію.

Дослівно: "За весь період поширення інфекції на території країни померли 194 (на 22 травня - 190) пацієнта з рядом хронічних захворювань з виявленою коронавірусною інфекцією".

 

Нагадаємо: За минулу добу в Україні зафіксовано ще 432 випадки коронавірусу, 17 летальних випадків та 344 випадки одужання.

Теми: Білорусьепідеміякоронавірус
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