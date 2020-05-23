Эпидемия в Беларуси: почти тысяча новых зараженных за день, 4 летальных случая

Число заразившихся COVID-19 в Беларуси выросло до 35 244 человек, из них 941 случай, выявленный за последние сутки. 4 больных скончались.

Источник: Интерфакс-Запад со ссылкой на министерство здравоохранения республики

Детали: В Беларуси по состоянию на 23 мая зарегистрировали уже 35 244 заражения коронавирусом, прирост за последний день составил 941 случай. При этом за последние сутки умерли 4 человека.

Выздоровели и выписаны 13 528 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. По данным Минздрава Беларуси, уже проведено 434 618 тестов на коронавирусную инфекцию.

Дословно: "За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 194 (на 22 мая - 190) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

Напомним: За прошедшие сутки в Украине зафиксировали еще 432 случая коронавируса, 17 летальных случаев и 344 случая выздоровления.