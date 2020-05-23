Смерть нардепа Давиденка: у його групі підозрюють, що це – вбивство
Субота, 23 травня 2020, 23:22
Народний депутат з парламентської групи "Довіра" Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили.
Джерело: hromadske з посиланням на заяву Шахова
Пряма мова: "Я переконаний, що ця людина не могла скоїти самогубство. Я наполягаю на тому, що його вбили і треба робити розслідування... Бачилися з ним у парламенті, на засіданні ми не спілкувалися з ним. Але я переконаний, що якби були якісь проблеми, він би порадився".
Нагадаємо:
- У Києві ввечері 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного безпартійного депутата Валерія Давиденка, який входив у парламенті до групи "Довіра".
- Заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, що тіло парламентаря виявили в туалеті, і що поліція та прокуратура будуть перевіряти всі можливі версії трагедії.
- Пізніше у прокуратурі зазначили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).