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Смерть нардепа Давиденка: у його групі підозрюють, що це – вбивство

Субота, 23 травня 2020, 23:22
Смерть нардепа Давиденка: у його групі підозрюють, що це – вбивство

Народний депутат з парламентської групи "Довіра" Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили.

Джерело: hromadske з посиланням на заяву Шахова

Пряма мова: "Я переконаний, що ця людина не могла скоїти самогубство. Я наполягаю на тому, що його вбили і треба робити розслідування... Бачилися з ним у парламенті, на засіданні ми не спілкувалися з ним. Але я переконаний, що якби були якісь проблеми, він би порадився".

Нагадаємо:

  • У Києві ввечері 23 травня знайшли зі смертельним вогнепальним пораненням у голову народного безпартійного депутата Валерія Давиденка, який входив у парламенті до групи "Довіра".
  • Заступник міністра МВС Антон Геращенко розповів, що тіло парламентаря виявили в туалеті, і що поліція та прокуратура будуть перевіряти всі можливі версії трагедії.
  • Пізніше у прокуратурі зазначили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

"Українська правда" у Threads

Теми: зброявбивствонадзвичайна подіяКиївВерховна Рада
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