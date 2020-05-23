Смерть нардепа Давиденка: у його групі підозрюють, що це – вбивство

Народний депутат з парламентської групи "Довіра" Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили.

Джерело: hromadske з посиланням на заяву Шахова

Пряма мова: "Я переконаний, що ця людина не могла скоїти самогубство. Я наполягаю на тому, що його вбили і треба робити розслідування... Бачилися з ним у парламенті, на засіданні ми не спілкувалися з ним. Але я переконаний, що якби були якісь проблеми, він би порадився".

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