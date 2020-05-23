Смерть нардепа Давыденко: в его группе подозревают, что это - убийство
Суббота, 23 мая 2020, 23:22
Народный депутат из парламентской группы "Доверие" Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили.
Источник: hromadske со ссылкой на заявление Шахова
Прямая речь: "Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо проводить расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался".
Напомним:
- В Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламенте в группу "Доверие".
- Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, что тело парламентария обнаружили в туалете, и полиция с прокуратурой будут проверять все возможные версии трагедии.
- Позже в прокуратуре отметили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).