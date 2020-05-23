Смерть нардепа Давыденко: в его группе подозревают, что это - убийство

Народный депутат из парламентской группы "Доверие" Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили.

Источник: hromadske со ссылкой на заявление Шахова

Прямая речь: "Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо проводить расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался".

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