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Смерть нардепа Давыденко: в его группе подозревают, что это - убийство

Суббота, 23 мая 2020, 23:22

Народный депутат из парламентской группы "Доверие" Сергей Шахов считает, что его коллегу Валерия Давиденко убили.

Источник: hromadske со ссылкой на заявление Шахова

Прямая речь: "Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство. Я настаиваю на том, что его убили и надо проводить расследование... Виделись с ним в парламенте, на заседании мы не общались с ним. Но я убежден, что если бы были какие-то проблемы, он бы посоветовался".

Напомним:

  • В Киеве вечером 23 мая нашли со смертельным огнестрельным ранением в голову народного депутата Валерия Давыденко, который входил в парламенте в группу "Доверие".
  • Заместитель министра МВД Антон Геращенко рассказал, что тело парламентария обнаружили в туалете, и полиция с прокуратурой будут проверять все возможные версии трагедии.
  • Позже в прокуратуре отметили, что открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Темы: оружиеубийствочрезвычайное происшествиеКиевВерховная Рада


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