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Пасажири, що вижили в авіакатастрофі в Пакистані розповіли, як їм вдалося врятуватися

Неділя, 24 травня 2020, 01:24

Двоє пасажирів літака авіакомпанії Pakistan Airlines, який розбився 22 травня неподалік від аеропорту Карачі за хвилину до приземлення, розповіли, що вони пам'ятають про трагедію.

Джерело: The Guardian

Деталі: на борту лайнера, що впав в житловий квартал міста знаходились 99 осіб (91 пасажир і 8 членів екіпажу). Врятуватися вдалося двом людям - це Мухаммад Зубаїр і президент Bank of Punjab Зафар Махмуд.

Останнє, що 24-річний Мухаммад Зубаїр може згадати, перш ніж літак впав на землю, це різкий запах палива і крики пасажирів в момент коли полум'я почало охоплювати салон літака. Вже після падіння на землю він щосили намагався розстебнути ремінь безпеки коли вогонь вже палав під його сидінням. Зубаїр сказав, що "йшов на світло і дістався до цієї діри, і я вистрибнув на крило, а потім на землю".

Літак впав на житловий квартал і зруйнував близько 19 будинків. Видання повідомляє, що жертв на землі не було, але деякі жителі району отримали серйозні опіки.

Останні слова пілотів, які отримали в центрі управління аеропорту були "ми втратили двигуни".

Другий вижив - президент Bank of Punjab Зафар Махмуд зараз також перебуває на лікуванні в лікарні в Карачі. Його сестра Зайнаб Імам каже, що після падіння літака її брат опинився "трохи в стороні від головних уламків і вогню".

 

Нагадаємо:

Микола Донєв, УП
Теми: авіакатастрофи


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