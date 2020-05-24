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Выжившие в авиакатастрофе в Пакистане рассказали как им удалось спастись 

Воскресенье, 24 мая 2020, 01:24
Выжившие в авиакатастрофе в Пакистане рассказали как им удалось спастись 

Двое пассажиров самолета авиакомпании Pakistan Airlines, который разбился 22 мая неподалеку от аэропорта Карачи за минуту до приземления, рассказали, что они помнят о трагедии.

Источник: The Guardian

Детали: на борту лайнера, что упал в жилой квартал города находили 99 человек (91 пассажир и 8 членов экипажа). Спастись удалось двум людям - это Мухаммад Зубаир и президент Bank of Punjab Зафар Махмуд.

Последнее, что 24-летний Мухаммад Зубаир может вспомнить, прежде чем самолет упал на землю, это резкий запах топлива и крики пассажиров в момент когда пламя начало охватывать салон самолета. Уже после падения на землю он изо всех сил пытался расстегнуть ремень безопасности когда огонь уже пылал под его сиденьем. Зубаир сказал, что "шел на свет и добрался до этой дыры, и я выпрыгнул на крыло, а затем на землю".

Самолет упал в жилой квартал и разрушил около 19 домов. Издание сообщает, что жертв на земле не было, но некоторые жители района получили серьезные ожоги.

Последние слова пилотов, которые получили в центре управления аэропорта были "мы потеряли двигатели".

Второй выживший - президент Bank of Punjab Зафар Махмуд сейчас также находится на лечении в больнице в Карачи. Его сестра Зайнаб Имам говорит, что после падения самолета ее брат очутился "немного в стороне от главных обломков и огня".

 

Напомним:

Николай Донев, УП
Темы: авиакатастрофы
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