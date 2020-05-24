У світі діагностовано 100 000 нових випадків COVID-19

23 травня у світі діагностували 99 872 зараження COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: у США за минулу добу діагностували 21 929 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 16 508, в Росії 9434, Індії 6629, Перу 4056, Чилі 3536, Мексика 2960, Великобританія 2959 та інші.

22 травня у світі діагностували 107 716 заражень COVID-19. В США діагностували 24 197 випадків, в Бразилії 19 969, в Росії 8894, Індії 6568, Чилі 4276, Великобританія 3287, Мексика 2973, Перу 2929 та інші.

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