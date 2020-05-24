В мире диагностировано 100 000 новых случаев COVID-19

23 мая в мире диагностировали 99 872 заражения COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: в США за минувшие сутки диагностировали 21929 случаев заболевания коронавирус, в Бразилии 16508, в России 9434, Индии 6629, Перу 4056, Чили 3536, Мексика 2960, Великобритания 2959 и другие.

22 мая в мире диагностировали 107716 заражений COVID-19. В США диагностировали 24197 случаев, в Бразилии 19969, в России 8894, Индии 6568, Чили 4276, Великобритания 3287, Мексика 2973, Перу 2929 и другие.

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