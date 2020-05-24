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Авіація НАТО торік сотні разів перехоплювала російські літаки над Європою

Неділя, 24 травня 2020, 08:57

У Північно-Атлантичному альянсі підрахували, що у 2019 році літаки НАТО перехоплювали російські літаки в європейському повітряному просторі майже 300 разів.

Джерело: Болгарська служба Радіо Свобода з посиланням на посадовця Альянсу, який побажав не називати свого імені.

Пряма мова: "У 2019 році союзні літаки піднімалися в небо 290 разів, щоб супроводжувати або перекривати російські військові літаки по всій Європі".

Деталі: За даними співрозмовника видання, активність російської військової авіації над Чорним морем та в інших частинах Європи зросла з 2014 року.

Лише цього тижня 5 літаків НАТО від трьох членів Чорноморського альянсу – Болгарії, Румунії та Туреччини – піднімалися в повітря для перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників Ту-22 і двох винищувачів Су-27, які наблизилися до спільного повітряного простору трьох країн у західній частині Чорного моря.

Військові Болгарії зазначили, що російські літаки повернулися в російський повітряний простір без інцидентів.

Міністр оборони Болгарії Красимир Каракачанов констатував, що росіяни "роблять це регулярно", таким чином РФ "перевіряє наші можливості і хоче бачити, як ми будемо реагувати, як швидко будемо відправляти літаки і чи будуть наші радари їх бачити".

Теми: НАТОРосіяавіаБолгарія


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