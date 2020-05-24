Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Авиация НАТО в прошлом году сотни раз перехватывала российские самолеты над Европой

Воскресенье, 24 мая 2020, 08:57
Авиация НАТО в прошлом году сотни раз перехватывала российские самолеты над Европой

В Северо-Атлантическом альянсе подсчитали, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.

Источник: Болгарская служба Радио Свобода со ссылкой на чиновника Альянса, пожелавшего не называть своего имени

Прямая речь: "В 2019 году союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перехватывать российские военные самолеты по всей Европе".

Детали: По данным собеседника издания, активность российской военной авиации над Черным морем и в других частях Европы возросла с 2014 года.

Только на этой неделе 5 самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - поднимались в воздух для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух истребителей Су-27, которые приблизились к общему воздушному пространству трех стран в западной части черного моря.

Военные Болгарии отметили, что российские самолеты вернулись в российское воздушное пространство без инцидентов.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов констатировал, что россияне "делают это регулярно", таким образом РФ "проверяет наши возможности и хочет видеть, как мы будем реагировать, как быстро будем отправлять самолеты и будут ли наши радары их видеть".

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОРосcияавиаБолгария
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
НАТО
От Вильнюса до Вильнюса
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган
Последние новости
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
Все новости...
Реклама: