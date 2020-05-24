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Авиация НАТО в прошлом году сотни раз перехватывала российские самолеты над Европой

Воскресенье, 24 мая 2020, 08:57

В Северо-Атлантическом альянсе подсчитали, что в 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты в европейском воздушном пространстве почти 300 раз.

Источник: Болгарская служба Радио Свобода со ссылкой на чиновника Альянса, пожелавшего не называть своего имени

Прямая речь: "В 2019 году союзные самолеты поднимались в небо 290 раз, чтобы сопровождать или перехватывать российские военные самолеты по всей Европе".

Детали: По данным собеседника издания, активность российской военной авиации над Черным морем и в других частях Европы возросла с 2014 года.

Только на этой неделе 5 самолетов НАТО от трех членов Черноморского альянса - Болгарии, Румынии и Турции - поднимались в воздух для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-22 и двух истребителей Су-27, которые приблизились к общему воздушному пространству трех стран в западной части черного моря.

Военные Болгарии отметили, что российские самолеты вернулись в российское воздушное пространство без инцидентов.

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов констатировал, что россияне "делают это регулярно", таким образом РФ "проверяет наши возможности и хочет видеть, как мы будем реагировать, как быстро будем отправлять самолеты и будут ли наши радары их видеть".

Темы: НАТОРосcияавиаБолгария


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