У МОЗ заявили, що бажаного спаду епідемії COVID немає

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що наразі бажаного зниження рівня захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні не відбувається.

Джерело: брифінг голови МОЗ у неділю

Пряма мова: "Ми бачимо вже протягом місяця, що ми коливаємось в одних і тих же рамках – від 350 до 550 захворювань кожен день. Ми б дуже хотіли, щоб воно почало знижуватись і щоб були зняті всі без виключення обмеження, але життя таке, я думаю, що ми все рівно будемо ще тривалий час користуватися елементарними засобами захисту, ми будемо користуватися, тобто, соціальною дистанцією".

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Нагадаємо: Протягом останньої доби, 23 травня в Україні лабораторно підтвердили ще 406 випадків Covid-19, при цьому 12 заражених людей померли.