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В Україні виявили 406 нових заражених коронавірусом, загинули ще 12 хворих

Неділя, 24 травня 2020, 09:14
В Україні виявили 406 нових заражених коронавірусом, загинули ще 12 хворих

Протягом останньої доби, 23 травня в Україні лабораторно підтвердили ще 406 випадків Covid-19, при цьому 12 заражених людей померли.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Деталі: Протягом минулої доби виявили на 26 випадків менше, ніж днем раніше (22 травня захворювання діагностували у 432 осіб). Загальна кількість заражень з початку епідемії в Україні складає 20 986.

За останню добу проведено 7 914 досліджень методом ПЛР.

 

У суботу кількість летальних випадків від Covid – 12 ( днем раніше померли 17 хворих). Загалом з початку епідемії в Україні від вірусу загинули 617 людей; одужали - 7 099.

 

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 889 випадків;

Волинська область — 771 випадок;

Дніпропетровська область — 869 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 626 випадків;

Закарпатська область — 1061 випадок;

Запорізька область — 410 випадків;

Івано-Франківська область — 1277 випадків;

Кіровоградська область — 473 випадки;

Київ — 2623 випадки;

Київська область — 1419 випадків;

Львівська область — 1333 випадки;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 280 випадків;

Одеська область — 827 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1417 випадків;

Сумська область — 166 випадків;

Тернопільська область — 1115 випадків;

Харківська область — 910 випадків;

Херсонська область — 177 випадків;

Хмельницька область — 346 випадків;

Чернівецька область — 3028 випадків;

Черкаська область — 388 випадків;

Чернігівська область — 129 випадків.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • У суботу, 23 травня у Чернівецькій області виявили ще 63 людей, інфікованих коронавірусом, таким чином загальна кількість випадків зараження в регіоні перевищила три тисячі.
  • 23 травня у світі діагностували 99 872 зараження COVID-19.
  • Протягом минулої доби, 23 травня у столиці зафіксували ще 54 випадки захворювання Covid-19, це на 7 випадків більше, ніж днем раніше.

Українська правда

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Теми: МОЗепідеміякоронавірус
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