В Україні виявили 406 нових заражених коронавірусом, загинули ще 12 хворих
Протягом останньої доби, 23 травня в Україні лабораторно підтвердили ще 406 випадків Covid-19, при цьому 12 заражених людей померли.
Джерело: Центр громадського здоров’я
Деталі: Протягом минулої доби виявили на 26 випадків менше, ніж днем раніше (22 травня захворювання діагностували у 432 осіб). Загальна кількість заражень з початку епідемії в Україні складає 20 986.
За останню добу проведено 7 914 досліджень методом ПЛР.
У суботу кількість летальних випадків від Covid – 12 ( днем раніше померли 17 хворих). Загалом з початку епідемії в Україні від вірусу загинули 617 людей; одужали - 7 099.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 889 випадків;
Волинська область — 771 випадок;
Дніпропетровська область — 869 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 626 випадків;
Закарпатська область — 1061 випадок;
Запорізька область — 410 випадків;
Івано-Франківська область — 1277 випадків;
Кіровоградська область — 473 випадки;
Київ — 2623 випадки;
Київська область — 1419 випадків;
Львівська область — 1333 випадки;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 827 випадків;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1417 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1115 випадків;
Харківська область — 910 випадків;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 346 випадків;
Чернівецька область — 3028 випадків;
Черкаська область — 388 випадків;
Чернігівська область — 129 випадків.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- У суботу, 23 травня у Чернівецькій області виявили ще 63 людей, інфікованих коронавірусом, таким чином загальна кількість випадків зараження в регіоні перевищила три тисячі.
- 23 травня у світі діагностували 99 872 зараження COVID-19.
- Протягом минулої доби, 23 травня у столиці зафіксували ще 54 випадки захворювання Covid-19, це на 7 випадків більше, ніж днем раніше.