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В Минздраве заявили, что желаемого спада эпидемии COVID нет

Воскресенье, 24 мая 2020, 12:19

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока желаемого снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине не происходит.

Источник: брифинг главы Минздрава в воскресенье

Прямая речь: "Мы видим уже в течение месяца, что мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 заболеваний каждый день. Мы бы очень хотели, чтобы оно начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения, но жизнь такая, я думаю, что мы все равно будем еще долго пользоваться элементарными средствами защиты, мы будем пользоваться, то есть, социальной дистанцией".

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Напомним: За последние сутки, 23 мая, в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.

Светлана Кизилова, УП
Темы: МинздравкоронавирусCovid-2019эпидемия


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