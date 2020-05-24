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На Майдані проходить акція протесту через політику Зеленського

Неділя, 24 травня 2020, 14:55
На Майдані проходить акція протесту через політику Зеленського

У Києві на Майдані Незалежності "Рух опору капітуляції" проводить акцію протесту проти політики президента Володимира Зеленського стосовно вирішення проблеми війни на Донбасі. Протестуючі вважають, що він веде Україну в "московську пастку".

Джерело: трансляція hromadske у Youtube

Деталі: На мітингу, зокрема, присутні представники "Національного корпусу", "Демократичної сокири" та партії "Свобода".

Мітингарі вимагають від президента "припинити політику капітуляції перед Росією", звільнити утримуваних добровольців, волонтерів та майданівців і відновити зближення України з ЄС та НАТО.

Також серед вимог - звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака.

За даними поліції, на акції присутні біля тисячі протестувальників. При цьому організатори мітингу нарахували кілька тисяч присутніх.

Ексміністр освіти Сергій Квіт, який є членом Стратегічної ради "Руху опору капітуляції", на питання журналістів, чи триватимуть подібні акції далі, відповів, що у мітингарі не хочуть розхитувати ситуацію в державі.

Пряма мова: "Ми не маємо на меті розхитувати ситуацію. Тому що ми зараз у стані війни. Але ми повинні висловити свою точку зору".

На Фейсбук-сторінці партії "Демократична сокира" також опублікували відео з Майдану. Незважаючи на те, що акція мала тривати до 15:00, протестувальники досі не розходяться.

"Українська правда" у Threads

Теми: МайданЗеленськиймітингиКиївАндрій Єрмак
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