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На Майдані проходить акція протесту через політику Зеленського

Неділя, 24 травня 2020, 14:55

У Києві на Майдані Незалежності "Рух опору капітуляції" проводить акцію протесту проти політики президента Володимира Зеленського стосовно вирішення проблеми війни на Донбасі. Протестуючі вважають, що він веде Україну в "московську пастку".

Джерело: трансляція hromadske у Youtube

Деталі: На мітингу, зокрема, присутні представники "Національного корпусу", "Демократичної сокири" та партії "Свобода".

Мітингарі вимагають від президента "припинити політику капітуляції перед Росією", звільнити утримуваних добровольців, волонтерів та майданівців і відновити зближення України з ЄС та НАТО.

Також серед вимог - звільнення глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Ексміністр освіти Сергій Квіт, який є членом Стратегічної ради "Руху опору капітуляції", на питання журналістів, чи триватимуть подібні акції далі, відповів, що у мітингарі не хочуть розхитувати ситуацію в державі.

Пряма мова: "Ми не маємо на меті розхитувати ситуацію. Тому що ми зараз у стані війни. Але ми повинні висловити свою точку зору".

Теми: МайданЗеленськиймітингиКиївАндрій Єрмак


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