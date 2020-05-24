На Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

В Киеве на Майдане Независимости "Движение сопротивления капитуляции" проводит акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского относительно решения проблемы войны в Донбассе. Протестующие считают, что он ведет Украину в "московскую ловушку".

Источник: трансляция hromadske в Youtube

Детали: На митинге, в частности, присутствуют представители "Национального корпуса", "Демократической сокиры" и партии "Свобода".

Митингующие требуют от президента "прекратить политику капитуляции перед Россией", освободить удерживаемых добровольцев, волонтеров и майдановцев, а также восстановить сближение Украины с ЕС и НАТО.

Кроме того, среди требований - увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.

По данным полиции, в акции участвуют около тысячи протестующих. При этом организаторы митинга насчитали несколько тысяч присутствующих.

Экс-министр образования Сергей Квит, который является членом Стратегического совета "Движения сопротивления капитуляции", на вопрос журналистов, будут ли продолжаться подобные акции дальше, ответил, что в митингующие не хотят раскачивать ситуацию в государстве.

Прямая речь: "Мы не хотим расшатывать ситуацию. Потому что мы сейчас в состоянии войны. Но мы должны выразить свою точку зрения".

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На Фейсбук-странице партии "Демократическая сокира" также опубликовали видео с Майдана. Несмотря на то, что акция должна была продолжаться до 15:00, протестующие до сих пор не расходятся.