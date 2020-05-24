Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

Воскресенье, 24 мая 2020, 14:55
На Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

В Киеве на Майдане Независимости "Движение сопротивления капитуляции" проводит акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского относительно решения проблемы войны в Донбассе. Протестующие считают, что он ведет Украину в "московскую ловушку".

Источник: трансляция hromadske в Youtube

Детали: На митинге, в частности, присутствуют представители "Национального корпуса", "Демократической сокиры" и партии "Свобода".

Митингующие требуют от президента "прекратить политику капитуляции перед Россией", освободить удерживаемых добровольцев, волонтеров и майдановцев, а также восстановить сближение Украины с ЕС и НАТО.

Кроме того, среди требований - увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.

По данным полиции, в акции участвуют около тысячи протестующих. При этом организаторы митинга насчитали несколько тысяч присутствующих.

Экс-министр образования Сергей Квит, который является членом Стратегического совета "Движения сопротивления капитуляции", на вопрос журналистов, будут ли продолжаться подобные акции дальше, ответил, что в митингующие не хотят раскачивать ситуацию в государстве.

Прямая речь: "Мы не хотим расшатывать ситуацию. Потому что мы сейчас в состоянии войны. Но мы должны выразить свою точку зрения".

На Фейсбук-странице партии "Демократическая сокира" также опубликовали видео с Майдана. Несмотря на то, что акция должна была продолжаться до 15:00, протестующие до сих пор не расходятся.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МайданЗеленскиймитингиКиевАндрей Ермак
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Майдан
Дела Майдана: в Украине заочно будут судить экс-главу МВД Захарченко и его заместителя
Дела Майдана: из Украины сбежал обвиняемый в убийстве журналиста Сергиенко
Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...