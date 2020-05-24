Все разделы
Укр / Рус

На Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

Воскресенье, 24 мая 2020, 14:55

В Киеве на Майдане Независимости "Движение сопротивления капитуляции" проводит акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского относительно решения проблемы войны в Донбассе. Протестующие считают, что он ведет Украину в "московскую ловушку".

Источник: трансляция hromadske в Youtube

Детали: На митинге, в частности, присутствуют представители "Национального корпуса", "Демократической сокиры" и партии "Свобода".

Митингующие требуют от президента "прекратить политику капитуляции перед Россией", освободить удерживаемых добровольцев, волонтеров и майдановцев, а также восстановить сближение Украины с ЕС и НАТО.

Кроме того, среди требований - увольнение главы Офиса президента Андрея Ермака.

Экс-министр образования Сергей Квит, который является членом Стратегического совета "Движения сопротивления капитуляции", на вопрос журналистов, будут ли продолжаться подобные акции дальше, ответил, что в митингующие не хотят раскачивать ситуацию в государстве.

Прямая речь: "Мы не хотим расшатывать ситуацию. Потому что мы сейчас в состоянии войны. Но мы должны выразить свою точку зрения".

Темы: МайданЗеленскиймитингиКиевАндрей Ермак


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоНа Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

инфографикаЭпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

инфографикаВ Украине обнаружили 406 новых зараженных коронавирусом, погибли еще 12 больных

За прошедшие сутки на Буковине – более 60 новых заражений Covid-19

По данным разведки, войска Украины уничтожили 4 российских оккупантов, не менее семи ранили — ООС

В мире диагностировано 100 000 новых случаев COVID-19

Все главные новости...
Майдан
Суд еще раз заочно арестовал Януковича
Аттестат зрелости имени Зеленского
Участники Революции достоинства написали обращение к Зеленскому против реванша
Последние новости
14:55
видеоНа Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского
14:49
В Крыму обнаружили 15 новых случаев заражения коронавирусом
14:22
Приехала с РФ и заразила знакомых: в Бердянске еще два случая Covid-19
13:35
Синоптик рассказала, когда наконец потеплеет
13:08
Производство стали снизилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года
12:19
видео, инфографикаВ Минздраве заявили, что желаемого спада эпидемии COVID нет
12:12
Эпидемия во Франции: количество пациентов в больницах и реанимации падает
12:05
Вступил в силу закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов
11:42
видеоСтепанов назвал Киев одним из лидеров по коронавирусу за сутки
11:13
Чехия частично возобновляет выдачу виз для украинцев
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!