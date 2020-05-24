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Паркан біля будинку Зеленського обклеїли плакатами, палили фаєри

Неділя, 24 травня 2020, 16:46
Павло Багмут, Укрінформ

Учасники акції "Стоп реванш", що розпочалася раніше на Майдані Незалежності, прийшли до будинку на вулиці Грушевського, де нібито проживає президент Володимир Зеленський.

Джерело: Укрінформ, Інтерфакс-Україна

Деталі: Як повідомляє Укрінформ, декілька тисяч учасників зібралися під будинком президента.

Вони озвучили свої вимоги до влади і заспівали гімн України. Паркан навколо будинку по вулиці Грушевського, 9А обклеїли плакатами з символікою "Національного корпусу".

Перед цим на Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг, потім рушили колоною по вулиці Грушевського. Дорогою мітингувальники скандували: "Слава Україні – Героям слава", "Україна – понад усе", лунали українські патріотичні пісні.

Водночас, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", до будинку на вулиці Грушевського, 9а в центрі Києва, де володіє квартирою Зеленський, прийшло близько тисячі осіб.

Крім національної символіки, учасники тримають прапори політичних партій "Національний корпус", "Демократична сокира", ВО "Свобода" і ГО "Справа громад".

Метою свого візиту організатори називають необхідність нагадати главі держави про свої вимоги, серед яких звільнення і покарання для керівника Офісу президента Андрія Єрмака і припинення, як кажуть учасники акції, реваншу проросійських сил і політики капітуляції щодо закінчення війни на Донбасі.

Під час виконання державного гімну учасники акції запалили фаєри. Після цього протест оголосили завершеним, люди почали розходитися.

Що передувало: Акція "Стоп реванш" почалася о 14 годині в неділю на Майдані Незалежності у Києві.

Українська правда
Теми: ЗеленськийакціїнаціоналістиКиїв


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