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Паркан біля будинку Зеленського обклеїли плакатами, палили фаєри

Неділя, 24 травня 2020, 16:46
Паркан біля будинку Зеленського обклеїли плакатами, палили фаєри
Павло Багмут, Укрінформ

Учасники акції "Стоп реванш", що розпочалася раніше на Майдані Незалежності, прийшли до будинку на вулиці Грушевського, де нібито проживає президент Володимир Зеленський.

Джерело: Укрінформ, Інтерфакс-Україна, поліція Києва

 
Всі фото - Павло Багмут, Укрінформ

Деталі: Як повідомляє Укрінформ, декілька тисяч учасників зібралися під будинком президента.

Вони озвучили свої вимоги до влади і заспівали гімн України. Паркан навколо будинку обклеїли плакатами з символікою "Національного корпусу".

Перед цим на Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг, потім рушили колоною по вулиці Грушевського.

 

Дорогою мітингувальники скандували: "Слава Україні – Героям слава", "Україна – понад усе", лунали українські патріотичні пісні.

 

Водночас, як повідомляє "Інтерфакс-Україна", до будинку на вулиці Грушевського, 9а в центрі Києва, де володіє квартирою Зеленський, прийшло близько тисячі осіб.

 

Крім національної символіки, учасники тримають прапори політичних партій "Національний корпус", "Демократична сокира", ВО "Свобода" і ГО "Справа громад".

 

Метою свого візиту організатори називають необхідність нагадати главі держави про свої вимоги, серед яких звільнення і покарання для керівника Офісу президента Андрія Єрмака і припинення, як кажуть учасники акції, реваншу проросійських сил і політики капітуляції щодо закінчення війни на Донбасі.

 

Під час виконання державного гімну учасники акції запалили фаєри. Після цього протест оголосили завершеним, люди почали розходитися.

Пізніше поліція Києва повідомила, що в ході масових заходів у центрі Києва в неділю порушень громадського порядку не зафіксовано.

Дослівно поліція: "Заплановані на сьогодні заходи у центрі столиці завершилися. Порушень громадського порядку не зафіксовано".

Що передувало: Акція "Стоп реванш" почалася о 14 годині в неділю на Майдані Незалежності у Києві.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийакціїнаціоналістиКиїв
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