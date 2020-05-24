Забор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры

Участники акции "Стоп реванш", которая началась раньше на Майдане Независимости, пришли к дому на улице Грушевского, где якобы проживает президент Владимир Зеленский.

Источник: Укринформ, Интерфакс-Украина, полиция Киева

Все фото - Павел Багмут, Укринформ

Детали: Как сообщает Укринформ, несколько тысяч участников собрались под домом президента.

Они озвучили свои требования к власти и спели гимн Украины. Забор вокруг дома обклеили плакатами с символикой "Национального корпуса".

Перед этим на Майдане Независимости участники акции провели митинг, затем двинулись колонной по улице Грушевского.

По дороге митингующие скандировали: "Слава Україні – Героям слава", "Україна – понад усе", звучали украинские патриотические песни.

В то же время, как сообщает "Интерфакс-Украина", около дома на улице Грушевского, 9а в центре Киева, где владеет квартирой Зеленский, пришло около тысячи человек.

Кроме национальной символики, участники держат флаги политических партий "Национальный корпус", "Демократическая секира", ВО "Свобода" и общественной организации "Дело громад".

Целью своего визита организаторы называют необходимость напомнить главе государства о своих требованиях, среди которых увольнение и наказание для руководителя Офиса президента Андрея Ермака и прекращение, как говорят участники акции, реванша пророссийских сил и капитулянтской политики в отношении окончания войны на Донбассе.

Во время исполнения государственного гимна участники акции зажгли фаеры. После этого протест объявили оконченным, люди начали расходиться.

Позже полиция Киева сообщила, что в ходе массовых мероприятий в центре Киева в воскресенье нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Дословно полиция: "Запланированные на сегодня мероприятия в центре столицы завершились. Нарушений общественного порядка не зафиксировано".

Что предшествовало: Акция "Стоп реванш" началась в 14 часов в воскресенье на Майдане Независимости в Киеве.