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За добу в армії виявили 14 випадків коронавірусу

Неділя, 24 травня 2020, 18:12

За минулу добу у Збройних Силах виявили 14 нових випадків коронавірусу.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано чотирнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Чотири військовослужбовця Харківського гарнізону перебувають у ізоляторі військової частини.

Ще вісім військовослужбовців Тернопільського гарнізону на даний час також перебувають в ізоляторі військової частини та найближчим часом будуть евакуйовані до Рівненського військового госпіталю. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

Один військовослужбовець Житомирського гарнізону перебуває на стаціонарному лікуванні у Національному військово-медичному клінічному центрі "ГВКГ". Стан пацієнта середньої важкості, отримує необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться один військовослужбовець (Київський гарнізон). Стан здоров'я пацієнта задовільний. Симптоми захворювання відсутні".

Деталі: Таким чином, станом на 7 годину ранку 24 травня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіє 62 особи. Всього за час пандемії одужала 91 особа та 2 летальних випадки.

Довідка: 23 травня в Україні лабораторно підтвердили ще 406 випадків Covid-19, при цьому 12 заражених людей померли.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірусЗбройні сили


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