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За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса

Воскресенье, 24 мая 2020, 18:12
За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса

За минувшие сутки в Вооруженных Силах обнаружили 14 новых случаев коронавируса.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано четырнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Четыре военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части.

Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона в настоящее время также находятся в изоляторе воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ровенский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.

Один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние пациента средней тяжести, получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий (Киевский гарнизон). Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют".

Детали: Таким образом, по состоянию на 7 часов утра 24 мая в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 62 человека. Всего за время пандемии выздоровел 91 человек и 2 летальных случая.

Справка: 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусВооруженные силы
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