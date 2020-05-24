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"Стоп реванш": у Дніпрі біля ОДА хочуть встановити червоно-чорний прапор

Неділя, 24 травня 2020, 19:16

У Дніпрі та Запоріжжі в акціях "Стоп реванш" взяли участь кілька сотень людей.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: У Дніпрі на акції під будівлею облдержадміністрації розпочали встановлення 12-метрового флагштока для червоно-чорного прапора.

Встановлення щогли й підняття стягу 4 на 2,4 метри анонсував один з учасників акції, координатор штабу "Руху опору капітуляції" Андрій Денисенко. За його словами, дозволи на ці роботи надала міська влада.

Працівники підрядної організації огородили місце під ОДА й за допомогою електроінструменту розпочали збивати бруківку. Цього ж дня, як зазначив Денисенко, також мають залити фундамент для флагштока.

Загалом на акцію, за оцінками організаторів, зібралось кілька сотень людей, за оцінками поліції – півтори сотні.

В центрі Запоріжжя аналогічна акція пройшла на Майдані Героїв Революції. Захід, присвячений річниці перебування Володимира Зеленського на посаді президента, відбувався без партійних прапорів.

В акції взяли участь представники різних політичних сил, місцевих ветеранських та волонтерських об’єднань, зокрема тих, що восени 2019 року увійшли до місцевого "штабу супротиву капітуляції".

До акції "Стоп реванш" у Запоріжжі долучилося декілька сотень городян. Деякі з них принесли з собою національні прапори та плакати з написами "Ні капітуляції" та "Стоп реванш".

Більшість з присутніх була у захисних масках. З відповідним проханням вдягти маски на акцію до запорожців у соцмережах та безпосередньо під час заходу зверталися його організатори.

Акція тривала близько години. За її ходом спостерігали близько десятка правоохоронців, втім у хід самого заходу вони не втручалися.

Що передувало: У неділю акція "Стоп реванш" пройшла у Києві. Спочатку відбувся мітинг на Майдані Незалежності, згодом учасники прийшли до будинку на вулиці Грушевського, де має квартиру президент Володимир Зеленський. 

Українська правда
Теми: ДніпроЗапоріжжяакції


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