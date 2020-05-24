Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Стоп реванш": у Дніпрі біля ОДА хочуть встановити червоно-чорний прапор

Неділя, 24 травня 2020, 19:16
Стоп реванш: у Дніпрі біля ОДА хочуть встановити червоно-чорний прапор
Радіо Свобода

У Дніпрі та Запоріжжі в акціях "Стоп реванш" взяли участь кілька сотень людей.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: У Дніпрі на акції під будівлею облдержадміністрації розпочали встановлення 12-метрового флагштока для червоно-чорного прапора.

Встановлення щогли й підняття стягу 4 на 2,4 метри анонсував один з учасників акції, координатор штабу "Руху опору капітуляції" Андрій Денисенко. За його словами, дозволи на ці роботи надала міська влада.

Працівники підрядної організації огородили місце під ОДА й за допомогою електроінструменту розпочали збивати бруківку. Цього ж дня, як зазначив Денисенко, також мають залити фундамент для флагштока.

 
Радіо Свобода

Загалом на акцію, за оцінками організаторів, зібралось кілька сотень людей, за оцінками поліції – півтори сотні.

В центрі Запоріжжя аналогічна акція пройшла на Майдані Героїв Революції. Захід, присвячений річниці перебування Володимира Зеленського на посаді президента, відбувався без партійних прапорів.

В акції взяли участь представники різних політичних сил, місцевих ветеранських та волонтерських об’єднань, зокрема тих, що восени 2019 року увійшли до місцевого "штабу супротиву капітуляції".

 

До акції "Стоп реванш" у Запоріжжі долучилося декілька сотень городян. Деякі з них принесли з собою національні прапори та плакати з написами "Ні капітуляції" та "Стоп реванш".

Більшість з присутніх була у захисних масках. З відповідним проханням вдягти маски на акцію до запорожців у соцмережах та безпосередньо під час заходу зверталися його організатори.

Акція тривала близько години. За її ходом спостерігали близько десятка правоохоронців, втім у хід самого заходу вони не втручалися.

Що передувало: У неділю акція "Стоп реванш" пройшла у Києві. Спочатку відбувся мітинг на Майдані Незалежності, згодом учасники прийшли до будинку на вулиці Грушевського, де має квартиру президент Володимир Зеленський. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДніпроЗапоріжжяакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Дніпро
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Води по коліно: Єрмак показав страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС
СБУ затримала "праву руку" мільярдера РФ, який вивозив з України титан для "Калібрів"
Останні новини
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: