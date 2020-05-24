"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг

В Днепре и Запорожье в акциях "Стоп реванш" приняли участие несколько сотен человек.

Источник: Радио Свобода

Детали: В Днепре на акции под зданием облгосадминистрации начали установку 12-метрового флагштока для красно-черного флага.

Установку мачты и поднятие флага 4 на 2,4 метра анонсировал один из участников акции, координатор штаба "Движения сопротивления капитуляции" Андрей Денисенко. По его словам, разрешения на эти работы предоставила власть.

Работники подрядной организации огородили место под ОГА и с помощью электроинструмента начали сбивать мостовую. В этот же день, как отметил Денисенко, также должны залить фундамент для флагштока.

Радио Свобода

Всего на акцию, по оценкам организаторов, собралось несколько сотен человек, по оценкам полиции – полторы сотни.

В центре Запорожья аналогичная акция прошла на Майдане Героев Революции. Мероприятие, посвященное годовщине пребывания Владимира Зеленского на должности президента, происходило без партийных флагов.

В акции приняли участие представители разных политических сил, местных ветеранских и волонтерских объединений, в том числе тех, что осенью 2019 года вошли в местный "штаб сопротивления капитуляции".

К акции "Стоп реванш" в Запорожье присоединилось несколько сотен горожан. Некоторые из них принесли с собой национальные флаги и плакаты с надписями "Нет капитуляции" и "Стоп реванш".

Большинство из присутствующих была в защитных масках. С соответствующей просьбой надеть маски на акцию к запорожцам в соцсетях и непосредственно во время мероприятия обращались его организаторы.

Акция длилась около часа. За ее ходом наблюдали около десятка правоохранителей, однако в ход самого мероприятия они не вмешивались.

Что предшествовало: В воскресенье акция "Стоп реванш" прошла в Киеве. Сначала состоялся митинг на Майдане Независимости, впоследствии участники пришли к дому на улице Грушевского, где имеет квартиру президент Владимир Зеленский.