Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Карантин набрид: біля київського зоопарку виникла величезна черга

Неділя, 24 травня 2020, 20:12
Карантин набрид: біля київського зоопарку виникла величезна черга
Фото УП

У неділю до київського зоопарку, який відкрили після карантину 23 травня, виникла велика черга.

Джерело: dtp.kiev.ua

Деталі: Як повідомляє dtp.kiev.ua, у неділю черга на вхід до зоопарку тягнулася до підземного переходу.

При цьому люди часто не дотримувалися соціальної дистанції, багато людей було без масок.

Також уздовж проспекту організувалася імпровізована стоянка з автомобілів відвідувачів зоопарку.

Що передувало: 22 травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що 23 травня відкриється після ремонту й карантину столичний зоопарк, але відвідувати його можна буде з дотриманням протиепідемічних вимог.

Повідомлялося, що без маски вхід до зоопарку заборонений, а кількість людей, які одночасно перебувають на території зоопарку, буде обмежена.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київкарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: