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Карантин набрид: біля київського зоопарку виникла величезна черга

Неділя, 24 травня 2020, 20:12
Фото УП

У неділю до київського зоопарку, який відкрили після карантину 23 травня, виникла велика черга.

Джерело: dtp.kiev.ua

Деталі: Як повідомляє dtp.kiev.ua, у неділю черга на вхід до зоопарку тягнулася до підземного переходу.

При цьому люди часто не дотримувалися соціальної дистанції, багато людей було без масок.

Також уздовж проспекту організувалася імпровізована стоянка з автомобілів відвідувачів зоопарку.

Що передувало: 22 травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що 23 травня відкриється після ремонту й карантину столичний зоопарк, але відвідувати його можна буде з дотриманням протиепідемічних вимог.

Повідомлялося, що без маски вхід до зоопарку заборонений, а кількість людей, які одночасно перебувають на території зоопарку, буде обмежена.

Українська правда
Теми: Київкарантин


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