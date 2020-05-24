Карантин набрид: біля київського зоопарку виникла величезна черга
Неділя, 24 травня 2020, 20:12
У неділю до київського зоопарку, який відкрили після карантину 23 травня, виникла велика черга.
Джерело: dtp.kiev.ua
Деталі: Як повідомляє dtp.kiev.ua, у неділю черга на вхід до зоопарку тягнулася до підземного переходу.
При цьому люди часто не дотримувалися соціальної дистанції, багато людей було без масок.
Також уздовж проспекту організувалася імпровізована стоянка з автомобілів відвідувачів зоопарку.
Що передувало: 22 травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що 23 травня відкриється після ремонту й карантину столичний зоопарк, але відвідувати його можна буде з дотриманням протиепідемічних вимог.
Повідомлялося, що без маски вхід до зоопарку заборонений, а кількість людей, які одночасно перебувають на території зоопарку, буде обмежена.
Українська правда