Карантин надоел: у киевского зоопарка возникла огромная очередь

В воскресенье при входе в киевский зоопарк, который открыли после карантина 23 мая, возникла большая очередь.

Источник: dtp.kiev.ua

Детали: Как сообщает dtp.kiev.ua, в воскресенье очередь на вход в зоопарк тянулась к подземному переходу.

При этом люди часто не соблюдали социальную дистанцию, многие были без масок.

Также вдоль проспекта организовалась импровизированная стоянка из автомобилей посетителей зоопарка.

Что предшествовало: 22 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 23 мая откроется после ремонта и карантина зоопарк, но посещать его можно будет с соблюдением противоэпидемических требований.

Сообщалось, что без маски вход в зоопарк запрещен, а количество людей, одновременно находящихся на территории зоопарка, будет ограничено.