Карантин надоел: у киевского зоопарка возникла огромная очередь
Воскресенье, 24 мая 2020, 20:12
В воскресенье при входе в киевский зоопарк, который открыли после карантина 23 мая, возникла большая очередь.
Источник: dtp.kiev.ua
Детали: Как сообщает dtp.kiev.ua, в воскресенье очередь на вход в зоопарк тянулась к подземному переходу.
При этом люди часто не соблюдали социальную дистанцию, многие были без масок.
Также вдоль проспекта организовалась импровизированная стоянка из автомобилей посетителей зоопарка.
Что предшествовало: 22 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 23 мая откроется после ремонта и карантина зоопарк, но посещать его можно будет с соблюдением противоэпидемических требований.
Сообщалось, что без маски вход в зоопарк запрещен, а количество людей, одновременно находящихся на территории зоопарка, будет ограничено.
Украинская правда