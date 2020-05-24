Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Карантин надоел: у киевского зоопарка возникла огромная очередь

Воскресенье, 24 мая 2020, 20:12
Карантин надоел: у киевского зоопарка возникла огромная очередь
Фото УП

В воскресенье при входе в киевский зоопарк, который открыли после карантина 23 мая, возникла большая очередь.

Источник: dtp.kiev.ua

Детали: Как сообщает dtp.kiev.ua, в воскресенье очередь на вход в зоопарк тянулась к подземному переходу.

При этом люди часто не соблюдали социальную дистанцию, многие были без масок.

Также вдоль проспекта организовалась импровизированная стоянка из автомобилей посетителей зоопарка.

Что предшествовало: 22 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 23 мая откроется после ремонта и карантина зоопарк, но посещать его можно будет с соблюдением противоэпидемических требований.

Сообщалось, что без маски вход в зоопарк запрещен, а количество людей, одновременно находящихся на территории зоопарка, будет ограничено.

Украинская правда
Темы: Киевкарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: