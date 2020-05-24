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У Франції вперше обрали мером трансгендерну жінку

Неділя, 24 травня 2020, 22:47

55-річна Марі Ко стала першою відкритою трансгендерною жінкою, яку у Франції обрали мером міста. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Вона стала мером містечка Тіюа-ле-Марш'єнн на півночі країни, розташованого неподалік від Лілля.

Як повідомила регіональна газета La Voix du Nord, за Марі Ко проголосували 14 муніципальних депутатів з 15, один утримався.

"Я дуже пишаюся тим, що ви мене вибрали. Потрібно визнати, що на початку це не здавалося очевидним", -  сказало Ко в суботу, 24 травня, на першому засіданні в мерії. 

Мер пообіцяла направити свою енергію на поліпшення умов життя місцевих мешканців.

Стефані Ніко з Національної трансгендерної асоціації заявила, що Марі Ко "стала першою трансгендерною людиною, обраною мером у Франції". Ніко каже, що "хтось міг бути" обраний і раніше, але не заявляв про це публічно.

Як повідомляє Le Figaro, в ході муніципальних виборів у березні кандидати від списку, очолюваного Ко, набрали від 63 до 73% голосів.

"Люди мене обрали не тому, що я трансгендерна, вони обрали мою програму. Ось, що цікаво: коли такі речі стають нормальними, на тебе вже не показують пальцем", - заявила Марі Ко.

Марі Ко, мешканка містечка протягом двадцяти років, поєднає функції мера з керівництвом компанією в області ІТ-консалтингу.

Теми: ФранціяЛГБТ


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