Во Франции впервые избрали мэром трансгендерную женщину

55-летняя Мари Ко стала первой открытой трансгендерной женщиной, которую во Франции избрали мэром города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Она стала мэром города Тиюа-ле-Маршьенн на севере страны, расположенного неподалеку от Лилля.

Реклама:

Как сообщила региональная газета La Voix du Nord, за Мари Ко проголосовали 14 муниципальных депутатов из 15, один воздержался.

"Я очень горжусь тем, что вы меня выбрали. Нужно признать, что в начале это не казалось очевидным", - сказал Ко в субботу, 24 мая, на первом заседании в мэрии.

Мэр пообещала направить свою энергию на улучшение условий жизни местных жителей.

ВИДЕО ДНЯ

Стефани Нико с Национальной трансгендерной ассоциации заявила, что Мари Ко "стала первым трансгендерным человеком, избранным мэром во Франции". Нико говорит, что "кто-то мог быть" выбран и раньше, но не заявлял об этом публично.

Как сообщает Le Figaro, в ходе муниципальных выборов в марте кандидаты от списка, возглавляемого Ко, набрали от 63 до 73% голосов.

"Люди меня избрали не потому, что я трансгендерная, они выбрали мою программу. Вот, что интересно: когда такие вещи становятся нормальными, на тебя уже не показывают пальцем", - заявила Мари Ко.

Мари Ко, жительница городка в течение двадцати лет, будет сочетать функции мэра с руководством компанией в области ИТ-консалтинга.