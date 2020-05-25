На Херсонщині не виявили нових хворих на коронавірус
Понеділок, 25 травня 2020, 00:15
У неділю в Херсонській області не підтвердили жодного випадку зараження коронавірусом. Нині хворіють на COVID-19 лише 29 осіб.
Джерело: голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв у Facebook
Пряма мова: "За останню добу проведено 180 ПЛР-досліджень на виявлення коронавірусу і жодного нового лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 у Херсонській області не зафіксовано".
Деталі: Цього ж дня одужали 7 людей. Таким чином в області побороли хворобу 146 осіб.
Усього за весь час зареєстрували 177 випадки захворювання, із яких 2 – летальні.
Що передувало: Протягом останньої доби, 23 травня в Україні лабораторно підтвердили ще 406 випадків Covid-19, при цьому 12 заражених людей померли.
Українська правда