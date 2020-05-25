Все разделы
Укр / Рус

На Херсонщине не обнаружили новых больных коронавирусом

Понедельник, 25 мая 2020, 00:15

В воскресенье в Херсонской области не подтвердили ни одного случая заражения коронавирусом. Сейчас болеют COVID-19 только 29 человек.

Источник: председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook

Прямая речь: "За последние сутки проведено 180 ПЦР-исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано".

Детали: В этот же день выздоровели 7 человек. Таким образом в области победили болезнь 146 человек.

За все время зарегистрировали 177 случая заболевания, из которых 2 – летальные.

Что предшествовало: В течение последних суток, 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.

Украинская правда
Темы: Херсонская областькоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг

За сутки в армии обнаружили 14 случаев коронавируса

фотоЗабор возле дома Зеленского обклеили плакатами, жгли файеры

видеоНа Майдане проходит акция протеста из-за политики Зеленского

инфографикаЭпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

инфографикаВ Украине обнаружили 406 новых зараженных коронавирусом, погибли еще 12 больных

Все главные новости...
Херсонская область
Каховку Херсонской области закрывают на карантин
Офис генпрокурора: 40 дней понадобилось на завершение дела Гандзюк
На Херсонщине 200 человек перекрыли мост из-за закрытия рынков
Последние новости
00:15
На Херсонщине не обнаружили новых больных коронавирусом
23:29
Новости экономики: подорожание электроэнергии и продажа стадиона "Черноморец"
22:47
Во Франции впервые избрали мэром трансгендерную женщину
22:10
В Крыму вводят платную обсервацию для тех, кто приезжает из РФ
21:42
В Белом доме планируют очную встречу лидеров G7 на конец июня
21:17
На следующей неделе всю Украину накроют дожди и грозы
20:53
В Швеции запустили первую сеть 5G
20:12
Карантин надоел: у киевского зоопарка возникла огромная очередь
19:52
Правительство просит французов провести летний отпуск во Франции
19:38
Коронавирус на Буковине: 52 пациента - в тяжелом состоянии
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!