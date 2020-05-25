На Херсонщине не обнаружили новых больных коронавирусом

В воскресенье в Херсонской области не подтвердили ни одного случая заражения коронавирусом. Сейчас болеют COVID-19 только 29 человек.

Источник: председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в Facebook

Прямая речь: "За последние сутки проведено 180 ПЦР-исследований на выявление коронавируса и ни одного нового лабораторно подтвержденного случая заболевания COVID-19 в Херсонской области не зафиксировано".

Детали: В этот же день выздоровели 7 человек. Таким образом в области победили болезнь 146 человек.

За все время зарегистрировали 177 случая заболевания, из которых 2 – летальные.

Что предшествовало: В течение последних суток, 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.