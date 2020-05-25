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Буковина залишається в епіцентрі коронавірусу: за день 55 випадків

Понеділок, 25 травня 2020, 01:21
Буковина залишається в епіцентрі коронавірусу: за день 55 випадків

24 травня у Чернівецькій області підтвердили 55 випадків коронавірусу, загалом в області – 3083 заражень. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Кількість нових випадків коронавірусу на Буковині все ще залишається значною. Сьогодні, 24 травня, обласний лабораторний центр дослідив 300 зразків. 55 із них виявилися позитивними.

Таким чином, загальна кількість недужих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку складає 3083 осіб".

Деталі: Окрім того, в неділю негативний результат тестування на COVID-19 отримали 6 буковинців. 

Що передувало: За останніми даними, у Чернівецькій області 52 пацієнти з коронавірусом у важкому стані.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус
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