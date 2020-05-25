Буковина залишається в епіцентрі коронавірусу: за день 55 випадків
Понеділок, 25 травня 2020, 01:21
24 травня у Чернівецькій області підтвердили 55 випадків коронавірусу, загалом в області – 3083 заражень.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова: "Кількість нових випадків коронавірусу на Буковині все ще залишається значною. Сьогодні, 24 травня, обласний лабораторний центр дослідив 300 зразків. 55 із них виявилися позитивними.
Таким чином, загальна кількість недужих у Чернівецькій області від першого встановленого випадку складає 3083 осіб".
Деталі: Окрім того, в неділю негативний результат тестування на COVID-19 отримали 6 буковинців.
Що передувало: За останніми даними, у Чернівецькій області 52 пацієнти з коронавірусом у важкому стані.
Нагадаємо:
- Протягом останньої доби, 23 травня в Україні лабораторно підтвердили ще 406 випадків Covid-19, при цьому 12 заражених людей померли.
Українська правда