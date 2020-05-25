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Буковина остается в эпицентре коронавируса: за день 55 случаев

Понедельник, 25 мая 2020, 01:21
Буковина остается в эпицентре коронавируса: за день 55 случаев

24 мая в Черновицкой области подтвердили 55 случаев коронавируса, в целом по области – 3083 заражений.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Количество новых случаев коронавируса на Буковине все еще остается значительным. Сегодня, 24 мая, областной лабораторный центр исследовал 300 образцов. 55 из них оказались положительными.

Таким образом, общее количество больных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 3083 человек".

Детали: Кроме того, в воскресенье отрицательный результат тестирования на COVID-19 получили 6 буковинцев.

Что предшествовало: По последним данным, в Черновицкой области 52 пациента с коронавируса в тяжелом состоянии.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: Черновицкая областькоронавирус
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