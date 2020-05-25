Буковина остается в эпицентре коронавируса: за день 55 случаев
Понедельник, 25 мая 2020, 01:21
24 мая в Черновицкой области подтвердили 55 случаев коронавируса, в целом по области – 3083 заражений.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Прямая речь: "Количество новых случаев коронавируса на Буковине все еще остается значительным. Сегодня, 24 мая, областной лабораторный центр исследовал 300 образцов. 55 из них оказались положительными.
Таким образом, общее количество больных в Черновицкой области от первого установленного случае составляет 3083 человек".
Детали: Кроме того, в воскресенье отрицательный результат тестирования на COVID-19 получили 6 буковинцев.
Что предшествовало: По последним данным, в Черновицкой области 52 пациента с коронавируса в тяжелом состоянии.
Напомним:
- В течение последних суток, 23 мая в Украине лабораторно подтвердили еще 406 случаев Covid-19, при этом 12 зараженных людей умерли.
Украинская правда