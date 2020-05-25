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Чорногорія вже три тижні не фіксує нових випадків COVID-19

Понеділок, 25 травня 2020, 02:06
Чорногорія вже три тижні не фіксує нових випадків COVID-19

У Чорногорії вже 20 днів не реєстрували нових випадків зараження коронавірусом. Окрім того, вилікувались всі раніше інфіковані.

Джерело: "Радіо Свобода", дані сайту Worldometers

Деталі: За повідомленням Інституту громадського здоров’я, останні 20 днів в країні не було нових хворих. Водночас перший випадок зараження зареєстрували 17 березня. 

Усього ж у Чорногорії зареєстрували 324 випадки інфікування, із яких 9 – летальних. 

Інші 315 осіб успішно побороли хворобу. 

 
Знімок екрану Worldometers

Водночас кінець епідемії в країні оголосять, якщо нових хворих не буде до 2 червня. Тобто мине 28 днів з часу появи останнього хворого. 

Населення країни становить близько 600 тисяч людей. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.

Українська правда
Теми: Чорногоріякоронавірус
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