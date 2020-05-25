Чорногорія вже три тижні не фіксує нових випадків COVID-19
Понеділок, 25 травня 2020, 02:06
У Чорногорії вже 20 днів не реєстрували нових випадків зараження коронавірусом. Окрім того, вилікувались всі раніше інфіковані.
Джерело: "Радіо Свобода", дані сайту Worldometers
Деталі: За повідомленням Інституту громадського здоров’я, останні 20 днів в країні не було нових хворих. Водночас перший випадок зараження зареєстрували 17 березня.
Усього ж у Чорногорії зареєстрували 324 випадки інфікування, із яких 9 – летальних.
Інші 315 осіб успішно побороли хворобу.
Водночас кінець епідемії в країні оголосять, якщо нових хворих не буде до 2 червня. Тобто мине 28 днів з часу появи останнього хворого.
Населення країни становить близько 600 тисяч людей.
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Нагадаємо:
- Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.
Українська правда