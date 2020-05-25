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Черногория уже три недели не фиксирует новых случаев COVID-19

Понедельник, 25 мая 2020, 02:06
Черногория уже три недели не фиксирует новых случаев COVID-19

В Черногории уже 20 дней не регистрировали новых случаев заражения коронавирусом. Кроме того, вылечились все ранее инфицированные.

Источник: "Радио Свобода", данные сайта Worldometers

Детали: По сообщению Института общественного здоровья, последние 20 дней в стране не было новых больных. В то же время первый случай заражения зарегистрировали 17 марта.

Всего же в Черногории зарегистрировали 324 случая инфицирования, из которых 9 - летальных.

Остальные 315 человек успешно побороли болезнь.

 
Снимок экрана Worldometers

В то же время конец эпидемии в стране объявят, если новых больных не будет до 2 июня. То есть пройдет 28 дней с момента появления последнего больного.

Население страны составляет около 600 тысяч человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевании.

Украинская правда

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Темы: Черногориякоронавирус
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