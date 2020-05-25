Пандемія: у світі зареєстрували майже 5,5 млн випадків COVID-19

Коронавірус діагностували у 5 мільйона 494 тисяч осіб, із яких вилікувались вже 2 мільйона 300 тисяч інфікованих.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на коронавірус

Деталі: Не змогли побороти хворобу понад 346 тисяч осіб. Найбільше смертей від коронавірусу зареєстрували у США – близько 100 тисяч. Проте вилікувались у Штатах понад 45о тисяч людей. За останню добу там підтвердили близько 20 тисяч нових випадків.

Новим центром спалаху вірусу стала Бразилія – понад 363 тисяч випадків. Побороли хворобу майже 150 тисяч осіб, померли – більше 22 тисяч. За останню добу хворих на COVID-19 стало більше на 16 тисяч.

Окрім того в Росії загалом виявили 344 тисячі випадків, в Іспанії – майже 283 тисячі, у Великій Британії – майже 260 тисяч, в Італії – 229 тисяч, у Франції – 182,5 тисяч.

За минулу добу у всьому світі число випадків зараження коронавірусом зросло на 96 тисяч.

Окрім США та Бразилії, лідерами за темпами поширення захворювання є Росія (+8,599), Індія (+7,113), Перу (+4,205), Чилі (3,709), Мексика (+3,329).

За цей же час померли 2826 хворих із підтвердженою коронавірусною інфекцією.

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