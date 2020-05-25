Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемія: у світі зареєстрували майже 5,5 млн випадків COVID-19

Понеділок, 25 травня 2020, 03:57
Пандемія: у світі зареєстрували майже 5,5 млн випадків COVID-19

Коронавірус діагностували у 5 мільйона 494 тисяч осіб, із яких вилікувались вже 2 мільйона 300 тисяч інфікованих. 

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику захворюваності на коронавірус

Деталі: Не змогли побороти хворобу понад 346 тисяч осіб. Найбільше смертей від коронавірусу зареєстрували у США – близько 100 тисяч. Проте вилікувались у Штатах понад 45о тисяч людей. За останню добу там підтвердили близько 20 тисяч нових випадків.

Новим центром спалаху вірусу стала Бразилія – понад 363 тисяч випадків. Побороли хворобу майже 150 тисяч осіб, померли – більше 22 тисяч. За останню добу хворих на COVID-19 стало більше на 16 тисяч.

Окрім того в Росії загалом виявили 344 тисячі випадків, в Іспанії – майже 283 тисячі, у Великій Британії – майже 260 тисяч, в Італії – 229 тисяч, у Франції – 182,5 тисяч.

За минулу добу у всьому світі число випадків зараження коронавірусом зросло на 96 тисяч. 

Окрім США та Бразилії, лідерами за темпами поширення захворювання є Росія (+8,599), Індія (+7,113), Перу (+4,205), Чилі (3,709), Мексика (+3,329).

За цей же час померли 2826 хворих із підтвердженою коронавірусною інфекцією. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: