Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пандемия: в мире зарегистрировали почти 5,5 млн случаев COVID-19

Понедельник, 25 мая 2020, 03:57
Пандемия: в мире зарегистрировали почти 5,5 млн случаев COVID-19

Коронавирус диагностировали у 5 миллиона 494 тысяч человек, из которых вылечились уже 2 миллиона 300 тысяч инфицированных.

Источник: данные сайта Worldometers, который обновляет статистику заболеваемости коронавирусом

Детали: Не смогли побороть болезнь более 346 тысяч человек. Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировали в США – около 100 тысяч. Однако вылечились в Штатах более 450 тысяч человек. За последние сутки там подтвердили около 20 тысяч новых случаев.

Новым центром вспышки вируса стала Бразилия – более 363 тысяч случаев. Побороли болезнь почти 150 тысяч человек, умерли – более 22 тысяч. За последние сутки больных COVID-19 стало больше на 16 тысяч.

Кроме того, в России в целом обнаружили 344 тысяч случаев, в Испании – почти 283 тысяч, в Великобритании – почти 260 тысяч, в Италии – 229 тысяч, во Франции – 182,5 тысяч.

За минувшие сутки во всем мире число случаев заражения коронавируса выросло на 96 тысяч.

Кроме США и Бразилии, лидерами по темпам распространения заболевания являются Россия (+8,599), Индия (+7,113), Перу (+4,205), Чили (3,709), Мексика (+3,329).

За это же время умерли 2826 больных с подтвержденной коронавирусная инфекцией. 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевании.

Украинская правда
Темы: коронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: