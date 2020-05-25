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У Києві відкрилося метро

Понеділок, 25 травня 2020, 06:02
Фото: Назарій Мазилюк

Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

Джерело: кореспондент УП

Деталі: Через два місяці карантину й вимушеного простою, столична підземка нарешті знову запрацювала у звичному режимі. 

 
Фото: УП

В метро впускають в масках та просять дотримуватись безпечної дистанції. Проте дозволяють заходити без рукавичок, що суперечить правилам.  

 
 

Станції почали працювати згідно звичайного графіку.

 

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: Київметро


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