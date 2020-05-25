У Києві відкрилося метро

Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

Джерело: кореспондент УП

Деталі: Через два місяці карантину й вимушеного простою, столична підземка нарешті знову запрацювала у звичному режимі.

Фото: УП

В метро впускають в масках та просять дотримуватись безпечної дистанції. Проте дозволяють заходити без рукавичок, що суперечить правилам.

Станції почали працювати згідно зі звичайним графіком.

Нагадаємо: Столичний метрополітен зупинив роботу вночі 17 березня.