У Києві відкрилося метро
Понеділок, 25 травня 2020, 06:02
Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.
Джерело: кореспондент УП
Деталі: Через два місяці карантину й вимушеного простою, столична підземка нарешті знову запрацювала у звичному режимі.
В метро впускають в масках та просять дотримуватись безпечної дистанції. Проте дозволяють заходити без рукавичок, що суперечить правилам.
Станції почали працювати згідно зі звичайним графіком.
Нагадаємо: Столичний метрополітен зупинив роботу вночі 17 березня.
Українська правда