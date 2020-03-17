Метро в Києві закриється з ночі – Кличко
Згідно з карантинними розпорядженнями влади столичний метрополітен зупиняє свою роботу з 23 години 17 березня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні
Пряма мова: "Сьогодні з 23 години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо – до 3 квітня".
Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метрополітену.
Закликаю киян піклуватись про власне здоров’я, безпеку і залишатись вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих: користуватись засобами індивідуального захисту. Зберігаючи спокій діймо виважено і свідомо.
Деталі: Кличко пояснив, що Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно з рішеннями урядової комісії з надзвичайних ситуацій та постанови Кабінету міністрів, столиця має закрити метро, так само як Дніпро та Харків.
Що передувало: КП "Київпастранс" заявляв, що не планує обмеження руху наземного комунального транспорту та продовжує роботу в штатному режимі. Весь рухомий склад ретельно дезінфікують, водії та контролери двічі на день проходять спеціальну медичну перевірку.
Передісторія:
- 16 березня президент Володимир Зеленський закликав уряд зупинити міжміське і міжобласне пасажирське транспортне сполучення і роботу метрополітенів із 18 березня, щоб не допустити поширення корона вірусу в Україну.
- Уряд на своєму засіданні ухвалив зупинити роботу метро вже з 17 березня.
- Мер Харкова Геннадій Кернес відмовився зупиняти роботу метро: людям потрібно добиратись на роботу.
- Зеленський запевнив: якщо мер Харкова буде порушувати закони під час коронавірусного карантину, його чекає кримінальна відповідальність.
- 17 березня Кернес таки заявив, що закриє метрополітен у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу COVID-19.