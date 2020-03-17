Метро в Києві закриється з ночі – Кличко

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Вівторок, 17 березня 2020, 12:18

Згідно з карантинними розпорядженнями влади столичний метрополітен зупиняє свою роботу з 23 години 17 березня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні з 23 години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо – до 3 квітня".

Наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метрополітену.

Закликаю киян піклуватись про власне здоров’я, безпеку і залишатись вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих: користуватись засобами індивідуального захисту. Зберігаючи спокій діймо виважено і свідомо.

Деталі: Кличко пояснив, що Київ живе  в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно з рішеннями урядової комісії з надзвичайних ситуацій та постанови Кабінету міністрів, столиця має закрити метро, так само як Дніпро та Харків.

Українська правда
Теми: метро карантин Київ


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