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Укр / Рус

В Киеве открылось метро

Понедельник, 25 мая 2020, 06:02

Утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.

Источник: корреспондент УП

Детали: Через два месяца карантина и вынужденного простоя, столичная подземка наконец снова заработала в обычном режиме.

 

В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако разрешают заходить без перчаток, что противоречит правилам.

 
 

Станции начали работать по обычному графику.

 

Напомним:

Украинская правда
Темы: Киевметро


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