В Киеве открылось метро
Понедельник, 25 мая 2020, 06:02
Утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.
Источник: корреспондент УП
Детали: Через два месяца карантина и вынужденного простоя, столичная подземка наконец снова заработала в обычном режиме.
В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако разрешают заходить без перчаток, что противоречит правилам.
Станции начали работать по обычному графику.
Напомним:
- Столичный метрополитен остановил работу ночью 17 марта.
Украинская правда