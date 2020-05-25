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Харківське метро теж поновило роботу

Понеділок, 25 травня 2020, 08:28

Харківський метрополітен поновив роботу, пасажирів допускають у нього лише за наявності захисної маски чи респіратора.

Джерело: Харківський метрополітен у Facebook, харківське видання Vgorode

Деталі: Харківське метро поновило роботу о 5:30 понеділка 25 травня – відповідно до наказу Департаменту інфраструктури Харківської міської ради від 22 травня (№132).

У підприємстві заявили, що пускатимуть у метро лише пасажирів у масках чи респіраторах. Оголошення з таким же змістом з'явилися і на входах на станції.

Однак очевидці стверджують, що на платформи підземки потрапили як люди в масках, так і без них.

При цьому працівники метро носять маски.

 

Дослівно метрополітен: "Доступ та пересування територією метрополітену без вдягнутого респіратора або захисної маски – заборонено! Пам’ятайте, що саме від вас залежать ваше життя та здоров’я інших пасажирів!"

Нагадаємо: Метрополітен Києва також поновив роботу 25 травня – з обов'язковим дотриманням дистанції і наявністю маски.

Теми: метроХарківкарантинтранспорт


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