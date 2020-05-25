Харьковское метро тоже возобновило работу

Харьковский метрополитен возобновил работу после карантина, пассажиров допускают в него только при наличии защитной маски или респиратора.

Источник: Харьковский метрополитен в Facebook, харьковское издание Vgorode

Детали: Харьковское метро возобновило работу в 5:30 понедельника 25 мая – в соответствии с приказом Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета от 22 мая (№132).

На предприятии заявили, что пускать в метро будут только пассажиров в масках или респираторах. Объявления с таким же содержанием появились и на входах на станции.

Однако очевидцы утверждают, что на платформы подземки попали как люди в масках, так и без них.

При этом работники метро носят маски.

Дословно метрополитен: "Доступ и передвижение по территории метрополитена без одетого респиратора или защитной маски – запрещены! Помните, что именно от вас зависит ваша жизнь и здоровье других пассажиров".

Напомним: Метрополитен Киева также возобновил работу 25 мая – с обязательным соблюдением дистанции и наличием маски