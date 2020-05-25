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Папа Римський вперше з початку карантину прочитав молитву для паломників

Понеділок, 25 травня 2020, 09:53

У Ватикані на площі Святого Петра вперше з початку введення карантину Папа Римський Франциск провів недільну молитву для паломників.

Джерело: Vatican News, hromadske

Деталі: Промову транслювали на відеоекран, який поставили на площі.

У Ватикані зазначили, що після послаблення карантину на площу змогла потрапити невелика група паломників. Вони дотримувалися дистанції.

Нагадаємо: До того Папа Римський припускав, що спалах коронавірусу є одним з "відгуків природи" на зміни клімату в світі і тих, хто на ці зміни не реагує.

Теми: релігіякоронавірус


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