Папа Римський вперше з початку карантину прочитав молитву для паломників
Понеділок, 25 травня 2020, 09:53
У Ватикані на площі Святого Петра вперше з початку введення карантину Папа Римський Франциск провів недільну молитву для паломників.
Джерело: Vatican News, hromadske
Деталі: Промову транслювали на відеоекран, який поставили на площі.
У Ватикані зазначили, що після послаблення карантину на площу змогла потрапити невелика група паломників. Вони дотримувалися дистанції.
Нагадаємо: До того Папа Римський припускав, що спалах коронавірусу є одним з "відгуків природи" на зміни клімату в світі і тих, хто на ці зміни не реагує.