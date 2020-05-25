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Папа Римский впервые с начала карантина прочитал молитву для паломников

Понедельник, 25 мая 2020, 09:53
Папа Римский впервые с начала карантина прочитал молитву для паломников

В Ватикане на площади Святого Петра впервые с начала введения карантина Папа Римский провел воскресную молитву для паломников.

Источник: Vatican News, hromadske

Детали: Речь транслировали на видеоэкран, который поставили на площади.

В Ватикане отметили, что после ослабления карантина на площадь смогла попасть небольшая группа паломников. Они соблюдали дистанцию.

Напомним: До этого Папа Римский предполагал, что вспышка коронавируса является одним из "отзывов природы" на изменения климата в мире и тех, кто на эти изменения не реагирует.

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Темы: религиякоронавирус
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