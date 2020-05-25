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За минулу добу захворюваність на COVID-19 у Києві впала вдвічі

Понеділок, 25 травня 2020, 10:29

За попередню добу у столиці коронавірус  підтвердили у 29 осіб, що майже на 50% менше, ніж днем раніше.

Джерело: дані Центру громадського здоров’я

Деталі: Наразі, за даними ЦГЗ, у 2652 осіб у Києві підтвердили захворювання на COVID-19. За минулу добу хворобу підтвердили у 29 осіб, що на 25 випадків менше ніж за день до того.

Нагадаємо: 23 травня у столиці зафіксували 54 випадки захворювання COVID-19. За день до того хворобу виявили у 47 осіб.

Вранці 25 травня у Києві запрацювали всі лінії метрополітену.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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