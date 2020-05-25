За минувшие сутки заболеваемость COVID-19 в Киеве упала вдвое
Понедельник, 25 мая 2020, 10:29
За минувшие сутки в столице коронавирус подтвердили у 29 человек, что почти на 50% меньше, чем днем ранее.
Источник: данные Центра общественного здоровья
Детали: Сейчас, по данным ЦОЗ, в 2652 человек в Киеве подтвердили заболевание COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердили у 29 человек, что на 25 случаев меньше чем за день до этого.
Напомним: 23 мая в столице зафиксировали 54 случая заболевания COVID-19. Днем ранее болезнь обнаружили у 47 человек.
Утром 25 мая в Киеве заработали все линии метрополитена.
Украинская правда