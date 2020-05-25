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За минувшие сутки заболеваемость COVID-19 в Киеве упала вдвое

Понедельник, 25 мая 2020, 10:29
За минувшие сутки заболеваемость COVID-19 в Киеве упала вдвое

За минувшие сутки в столице коронавирус подтвердили у 29 человек, что почти на 50% меньше, чем днем ранее.

Источник: данные Центра общественного здоровья

Детали: Сейчас, по данным ЦОЗ, в 2652 человек в Киеве подтвердили заболевание COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердили у 29 человек, что на 25 случаев меньше чем за день до этого.

В Украине провели 291868 ПЦР-тестов, за прошедшие сутки - 6242.

Напомним: 23 мая в столице зафиксировали 54 случая заболевания COVID-19. Днем ранее болезнь обнаружили у 47 человек.

Утром 25 мая в Киеве заработали все линии метрополитена.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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