За минувшие сутки заболеваемость COVID-19 в Киеве упала вдвое

За минувшие сутки в столице коронавирус подтвердили у 29 человек, что почти на 50% меньше, чем днем ранее.

Источник: данные Центра общественного здоровья

Детали: Сейчас, по данным ЦОЗ, в 2652 человек в Киеве подтвердили заболевание COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердили у 29 человек, что на 25 случаев меньше чем за день до этого.

В Украине провели 291868 ПЦР-тестов, за прошедшие сутки - 6242.

Напомним: 23 мая в столице зафиксировали 54 случая заболевания COVID-19. Днем ранее болезнь обнаружили у 47 человек.

Утром 25 мая в Киеве заработали все линии метрополитена.