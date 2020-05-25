Метро напівпорожнє, на вулицях Києва затори

У перший день роботи після послаблення карантину київське метро в годину пік напівпорожнє.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Як передає кореспондент агенції, черг не було ані біля кас, ані біля турнікетів чи у вестибюлі метро. У вагонах напівпорожньо, в середньому до 20 людей.

На ескалаторі на переході з Майдану Незалежності на Хрещатик люди чітко дотримувались соціальної дистанції в 1,5 метра.

У метро впускають у масках, просять дотримуватися безпечної дистанції, проте дозволяють заходити без рукавичок.

Аналогічна ситуація і в іншому громадському транспорті столиці. У тролейбусах, автобусах, трамваях і маршрутках люди їдуть лише на сидячих місцях.

Водночас столиця стоїть у заторах через приватний автотранспорт.

Що передувало: Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену.

З 23 травня у Києві в штатному режимі почав працювати наземний громадський транспорт.