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Метро полупустое, на улицах Киева "пробки"

Понедельник, 25 мая 2020, 11:23
Метро полупустое, на улицах Киева пробки
укринформ

В первый день работы после ослабления карантина киевское метро в час пик полупустое.

Источник: "Укринформ"

Детали: Как передает корреспондент агентства, очередей не было ни у касс, ни у турникетов или в вестибюле метро. В вагонах полупусто, в среднем до 20 человек.

 

На эскалаторе на переходе с Майдана Незалежности на Крещатик люди четко придерживались социальной дистанции в 1,5 метра.

В метро впускают в масках, просят соблюдать безопасную дистанцию, однако позволяют заходить без перчаток.

 
 

Аналогичная ситуация и в другом общественном транспорте столицы. В троллейбусах, автобусах, трамваях и маршрутках люди едут только на сидячих местах.

В то же время столица стоит в пробках из-за частного автотранспорта.

Что предшествовало: Утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.

С 23 мая в Киеве в штатном режиме начал работать наземный общественный транспорт.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевкарантинтранспортметро
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