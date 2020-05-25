Метро полупустое, на улицах Киева "пробки"
В первый день работы после ослабления карантина киевское метро в час пик полупустое.
Источник: "Укринформ"
Детали: Как передает корреспондент агентства, очередей не было ни у касс, ни у турникетов или в вестибюле метро. В вагонах полупусто, в среднем до 20 человек.
На эскалаторе на переходе с Майдана Незалежности на Крещатик люди четко придерживались социальной дистанции в 1,5 метра.
В метро впускают в масках, просят соблюдать безопасную дистанцию, однако позволяют заходить без перчаток.
Аналогичная ситуация и в другом общественном транспорте столицы. В троллейбусах, автобусах, трамваях и маршрутках люди едут только на сидячих местах.
В то же время столица стоит в пробках из-за частного автотранспорта.
Что предшествовало: Утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена.
С 23 мая в Киеве в штатном режиме начал работать наземный общественный транспорт.