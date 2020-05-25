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Частина Росії буде голосувати дистанційно за поправки до Конституції

Понеділок, 25 травня 2020, 11:53
Частина Росії буде голосувати дистанційно за поправки до Конституції

Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова заявила, що у трьох-чотирьох регіонах Росії голосування по поправках до Конституції відбудеться в дистанційному електронному форматі.

Джерело: російське видання ТАСС, інтерв'ю Памфілової "Российской газете"

Пряма мова: "Що стосується загальноросійського голосування з питання схвалення змін до Конституції РФ, то дистанційне голосування в масштабах країни застосовуватися не буде.

Мова може йти поки про не більше ніж три-чотири регіони на основі застосованої раніше "московської" технології. Таку ініціативу повинен проявити сам регіон, "захистивши" в ЦВК свою готовність і здатність виконати всі вимоги".

Деталі: За її словами, при ухваленні рішення про дистанційне голосування щодо змін до конституції РФ буде прийнята до уваги епідеміологічна ситуація з коронавірусом в РФ.

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Передісторія:

  • 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про зміни до Конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
  • 22 квітня планувалося провести всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ.

Теми: РосіяКонституціяПутінкоронавірус
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