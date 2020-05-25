Частина Росії буде голосувати дистанційно за поправки до Конституції
Голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова заявила, що у трьох-чотирьох регіонах Росії голосування по поправках до Конституції відбудеться в дистанційному електронному форматі.
Джерело: російське видання ТАСС, інтерв'ю Памфілової "Российской газете"
Пряма мова: "Що стосується загальноросійського голосування з питання схвалення змін до Конституції РФ, то дистанційне голосування в масштабах країни застосовуватися не буде.
Мова може йти поки про не більше ніж три-чотири регіони на основі застосованої раніше "московської" технології. Таку ініціативу повинен проявити сам регіон, "захистивши" в ЦВК свою готовність і здатність виконати всі вимоги".
Деталі: За її словами, при ухваленні рішення про дистанційне голосування щодо змін до конституції РФ буде прийнята до уваги епідеміологічна ситуація з коронавірусом в РФ.
Читайте також: Вічний цар Росії. Чому Путін розігнав уряд та переписує Конституцію
Передісторія:
- 20 січня президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроект про зміни до Конституції Росії. В основу ініціативи лягли тези, озвучені Путіним у посланні Федеральним зборам 15 січня, які стосувалися, зокрема, розширення повноважень парламенту і нових критеріїв до кандидатів у президенти.
- 22 квітня планувалося провести всеросійське голосування з приводу зміни Конституції РФ.