Часть России будет голосовать дистанционно за поправки в Конституцию
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что в трех-четырех регионах России голосование по поправкам к Конституции состоится в дистанционном электронном формате.
Источник: российское издание ТАСС, интервью Памфиловой "Российской газете"
Прямая речь: "Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.
Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, "защитив" в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования".
Детали: По ее словам, при принятии решения о дистанционном голосовании по конституции РФ будет принята во внимание эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.
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Предыстория:
- 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
- 22 апреля планировалось провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.