Все разделы
Укр / Рус

Часть России будет голосовать дистанционно за поправки в Конституцию

Понедельник, 25 мая 2020, 11:53

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что в трех-четырех регионах России голосование по поправкам к Конституции состоится в дистанционном электронном формате.

Источник: российское издание ТАСС, интервью Памфиловой "Российской газете"

Прямая речь: "Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.

Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, "защитив" в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования".

Детали: По ее словам, при принятии решения о дистанционном голосовании по конституции РФ будет принята во внимание эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

Читайте также: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию

Предыстория:

  • 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
  • 22 апреля планировалось провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.

Темы: РосcияКонституцияПутинкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

После инцидента с изнасилованием расформирован участок полиции на Киевщине

Киевщина ослабит карантин с 26 мая: пустит транспорт

Во Львове начали делать тесты на иммунитет к коронавирусу

За воскресенье в Украине было меньше и новых случаев COVID-19, и выздоровевших

Фото, видеоВ Киеве открылось метро

"Стоп реванш": в Днепре возле ОГА хотят установить красно-черный флаг

Все главные новости...
Росcия
В России загрязнение воздуха побило 5-летний рекорд
В Крыму вводят платную обсервацию для тех, кто приезжает из РФ
Силы НАТО в Европе в прошлом году перехватили 290 военных самолетов РФ
Последние новости
12:08
Количество смертей от коронавируса в Киеве достигло 60 людей
12:01
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих
11:57
В Украине может появиться аграрное министерство и усиленный промблок — Шмыгаль
11:54
Из плена пиратов освобожден еще один украинец
11:53
Часть России будет голосовать дистанционно за поправки в Конституцию
11:48
видео, фотоFacebook рассказала и показала, как будет выглядеть удаленное рабочее место будущего
11:42
В России загрязнение воздуха побило 5-летний рекорд
11:42
Три фамилии, два гражданства, пять паспортов – у границы с РФ обнаружили нарушителя
11:37
Премьер: Минэкоэнерго будет разделено
11:32
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили на Буковине
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!