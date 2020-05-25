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Часть России будет голосовать дистанционно за поправки в Конституцию

Понедельник, 25 мая 2020, 11:53
Часть России будет голосовать дистанционно за поправки в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что в трех-четырех регионах России голосование по поправкам к Конституции состоится в дистанционном электронном формате.

Источник: российское издание ТАСС, интервью Памфиловой "Российской газете"

Прямая речь: "Что касается общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, то дистанционное голосование в масштабах страны применяться не будет.

Речь может идти пока не более чем о трех-четырех регионах, пока только на основе примененной ранее "московской" технологии. Такую инициативу должен проявить сам регион, "защитив" в ЦИК свою готовность и способность выполнить все требования".

Детали: По ее словам, при принятии решения о дистанционном голосовании по конституции РФ будет принята во внимание эпидемиологическая ситуация с коронавирусом.

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Предыстория:

  • 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в Конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.
  • 22 апреля планировалось провести всероссийское голосование по поводу изменения Конституции РФ.

Темы: РосcияКонституцияПутинкоронавирус
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