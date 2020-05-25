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Києво-Печерську лавру відкрили після карантину

Понеділок, 25 травня 2020, 12:01

Києво-Печерську лавру у столиці знову відкрили для відвідувачів з 25 травня.

Джерело: пресслужба УПЦ (МП) у Facebook

Дослівно: "З 25 травня зняті обмеження щодо відвідування території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври".

Деталі: Повідомляється, що лавра працюватиме відповідно до тих норм, які визначені Кабміном. Зокрема, мова йде про обов’язкове дотримання дистанції між віруючими під час богослужінь.

Що було раніше: 13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києво-Печерській лаврі вже більше 90 підтверджених випадків СOVID-19, тому святиню закрили на карантин.

Українська правда
Теми: Київцерквакарантинкоронавірус


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